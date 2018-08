A Freguesia de Torre do Pinhão, em Sabrosa, inaugurou, na passada sexta-feira, dia 3 de agosto, um novo nicho religioso, dedicado a Nossa Senhora de Fátima.

Esta é uma obra do Conselho Diretivo de Torre do Pinhão, que contou com o empenho da Junta de Freguesia da Torre do Pinhão e do município de Sabrosa em concretizar um antigo anseio da população. Este novo espaço religioso pretende ser um local de culto para a população católica, tendo permitindo ainda a regeneração urbanística daquele local e da sua envolvente, transformando-o num espaço novo e acolhedor, que contemplou a construção de um lago com uma queda de água iluminado, e de uma zona adjacente com pavimento novo e devidamente ajardinada.