Três Bairros animaram os presentes

No passado dia 29 de julho, a pequena comunidade da aldeia de Quintela, Freguesia de Vila Marim, acolheu o grupo “Três Bairros”, no âmbito do Festival de Música Júnior 2018, que decorre em Montalegre.

O Festival de Música Júnior realiza, este ano, a sua VII Edição, sendo atualmente a iniciativa artístico-pedagógica mais referenciada no meio musical português e assumindo um papel incontornável na formação de jovens estudantes de música fora do contexto escolar. Vocacionado para uma faixa etária entre os 8 e os 24 anos de idade, o Estágio de Verão do Festival de Música Júnior acolhe, uma vez mais, cerca de 357 estudantes vindos maioritariamente de Portugal e Espanha, que ao longo de uma semana estão em intensa atividade musical, acompanhados por um coletivo de professores e maestros.

O grupo “Três Bairros” integra, este ano, o festival. Apresentar-se-á também em Valpaços e Ribeira de Pena. É um trio composto por Guilherme Madeira na voz, Ricardo Gama na guitarra portuguesa e João Correia na viola.

Estes três músicos proporcionaram aos presentes, uma noite magnífica. A sala da Torre de Quintela esteve cheia. O público que aguardava com expectativa o concerto, uma vez que saía do formato das últimas edições, encantou-se com o profissionalismo e cumplicidade desta que é uma das grandes revelações do panorama musical português. Três músicos que, na sua simplicidade e bom humor, contagiaram com o seu estilo sui generis miúdos e graúdos que assistiam ao concerto. A Torre de Quintela proporciona quer aos artistas quer ao público uma acústica fabulosa. Voltou a fazer-se magia na noite do 29 de julho.