Torneio Internacional de Basquetebol sub 16 em Vila Real

A Federação Portuguesa de Basquetebol e a Associação de Basquetebol de Vila Real, em parceria com a Câmara Municipal e como apoio da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, organizam este fim-de-semana, de 20 a 22 de julho, o 1.º Torneio Internacional de Basquetebol de Sub 16 masculinos, no Pavilhão de Desportos de Vila Real.

O Torneio tem a participação das Seleções Nacionais de Portugal, Hungria e Polónia e integra-se na preparação da equipa portuguesa que vai participar no Campeonato da Europa, que se realiza em Sarajevo, na Bósnia e Herzegovina, de 9 a 18 de agosto.

O calendário de jogos do evento é o seguinte:

Dia 20, sexta-feira – Portugal vs. Hungria (21 horas)

Dia 21, sábado – Polónia vs. Hungria (21 horas)

Dia 22, domingo – Portugal vs. Polónia (18 horas)

A Seleção portuguesa iniciou a sua preparação a 1 de julho e encontra-se a treinar em sessões bidiárias (às 9h30 e 17h00) no Pavilhão de Desportos de Vila Real desde o passado dia 9. De referir que a Polónia e da Hungria são dois dos mais fortes adversários que a turma lusa poderá encontrar no Campeonato Europeu.

Ainda integrado no seu programa de trabalhos, a equipa das quinas realizará também mais dois jogos de preparação diante das referidas seleções, que decorrerão em Vila Pouca de Aguiar, no Pavilhão Dr. Gomes Costa, nos dias 19 (Hungria, 21 horas) e 23 (Polónia, 11 horas).

Será uma excelente oportunidade para todos os adeptos, técnicos e interessados na modalidade, em Vila Real, assistirem ao vivo a jogos de alto nível para jovens de 16 anos e poderem contactar com os jovens jogadores e os treinadores da Seleção Nacional.

A composição da formação portuguesa é a seguinte:

Adulai Djaló – Algés

Afonso Candeias – CB Queluz

André Cruz – Estoril BC

Baciro Camará – Sporting

Diogo Baptista – Odisseia

Diogo Monteiro – FC Porto

Diogo Soares – Imortal BC

Guilherme Almeida – FC Porto

Guilherme Pais – Barreirense

Guilherme Santos – Barreirense

Hugo Silva – Imortal BC

João Pinto – Académico FC

Miguel Lucas – Gafanha

Rui Cardoso Silva – FC Porto

Tiago Almeida – FC Porto

Selecionador Nacional/Treinador: António Paulo Ferreira

Treinadores adjuntos: Hélder Evangelista e Andrii Melnychuck

Preparador Físico: Jorge Arede

Fisioterapeuta: João Martins