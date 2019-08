Torneio Interfreguesias de Futebol de 5 em Vila Real

De 26 de agosto a 7 de setembro, está a decorrer, no Polivalente da Estação, o XXIII Torneio Inter – Freguesias de Futsal, uma iniciativa do Município de Vila Real que este ano conta com participação das freguesias de Abaças, Arroios, Freguesia de Vila Real, Guiães; Lordelo, Mateus; Mondrões, Parada de Cunhos, Torgueda, Vila Marim, União das Freguesias de Adoufe e Vilarinho da Samardã e União das Freguesias de Mouçós e Lamares, num total de 120 crianças e 24 adultos/responsáveis envolvidos.

O grande objetivo deste evento é proporcionar aos jovens um convívio salutar, através da prática de uma modalidade do seu agrado, fortalecendo a amizade entre as Freguesias participantes.

No dia 7 de setembro, no final dos jogos do de apuramento do 3º e 4º (16.30 horas) e 1º/2º classificados (17.30 horas) realiza-se, no Pavilhão dos Desportos, a cerimónia de encerramento do Torneio, que contará com a presença dos participantes das 12 freguesias envolvidas.