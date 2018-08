Largo da Capela de Arroios enche em edição especial do Projeto Capella

Foi edição única e muito especial. A bonita praça de Arroios encheu no passado fim de semana para a festa à volta do Tomate Coração de Boi do Douro. A prova de tomate na capela barroca de Arroios, música, vinhos e petiscos deram o mote para um encontro invulgar à volta dos produtos da terra.

A X edição do Projeto Capella tornou pequenas a Capela de Arroios e a bonita praça que a rodeia. Mais de duas centenas de visitantes e turistas transformaram o fim de tarde do passado sábado numa festa surpreendente.

O encontro começou com a prova de Tomate Coração de Boi, azeite e flor de sal, integrada na III Edição do Concurso do Tomate Coração de Boi do Douro, iniciativa que visa promover os produtos de excelência da região.

A festa continuou durante o Mercadinho da Capella. Ao som da música tradicional com acordeão, gaita de foles e bombos, os visitantes puderam conhecer e comprar produtos da agricultura de Arroios, desde logo muito tomate, bem como de outros parceiros participantes, como a livraria Traga Mundos, os vinhos Quinta dos Lagares, Quinta do Infantado, os doces conventuais da Casa Lapão, entre outros.

O Projeto Capella é uma iniciativa de desenvolvimento local com base na cultura organizada pelo alltodouro, projeto de animação turística e cultural desenvolvido pela Greengrape. Conta com o apoio especial da Junta de Freguesia de Arroios e com a parceria do Teatro Municipal/Câmara Municipal de Vila Real e da Estalagem Quinta do Paço.

Classificada como Monumento de Interesse Público desde 1993, a Capela de Arroios, com o seu largo constituído por casas de granito, é uma pérola urbanística ainda por conhecer que surpreende o visitante e se afirma no contexto do Douro Património Mundial.