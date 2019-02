Tomada de Posse da Direção da Delegação da Cruz Vermelha de Boticas

Teve lugar esta quinta-feira, dia 21 de fevereiro, no Auditório Municipal, a tomada de posse da nova direção da Delegação de Boticas da Cruz Vermelha Portuguesa.

A cerimónia contou com a presença do Presidente da Delegação Regional da Cruz Vermelha, Armando Moreira, do Presidente da Delegação de Vila Real da Cruz Vermelha, Joaquim Sabino, do Presidente empossado da Delegação de Boticas da Cruz Vermelha, António Ferreira, e ainda do Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga.

O Presidente empossado, António Ferreira, referiu no seu discurso que “pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela Delegação de Boticas junto da comunidade local nos últimos anos”, destacando “o papel desempenhado pelas voluntárias e voluntários, que não se cansam de ajudar aqueles que mais precisam”.

António Ferreira agradeceu ainda o “importante apoio dado pela Câmara Municipal, sem o qual não seria possível manter esta associação de voluntariado ativa e com condições para cumprir a sua missão”.

Por sua vez, o Presidente da Câmara, Fernando Queiroga, começou “por agradecer o empenhamento e dedicação de todos os voluntários da Delegação de Boticas da Cruz Vermelha no apoio notável às populações, sobretudo, às pessoas mais vulneráveis”.

O autarca demostrou também a disponibilidade da autarquia para continuar a colaborar com as instituições e associações do concelho que apoiem causas sociais e se preocupem com o bem-estar geral das pessoas.

A sessão foi ainda marcada pela atribuição de uma medalha a Aldina Gonçalves Fernandes, voluntária da Delegação de Boticas da Cruz Vermelha, que apesar de não ter estado presente na cerimónia, foi lembrada e distinguida pela dedicação à causa do voluntariado e a esta associação, em particular.