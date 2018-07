Decorreu no passado dia 6 de julho, o jantar de tomada de posse dos novos órgãos da secção da JSD de Vila Real, que contou com a presença de uma centena de participantes, entre militantes e simpatizantes.

Eleita com votação expressiva, a lista encabeçada por Tiago Teixeira apresentou-se às eleições de 30 de junho com o lema “Reafirmar a JSD, Construir o Futuro”, afirmando que “são as ações concretas que têm verdadeiro impacto na vida dos jovens vila-realenses”.

O novo presidente, Tiago Teixeira, defende que a JSD Vila Real “deve ser consequente e proativa na sua intervenção política”. Entre as principais ações e propostas da sua candidatura, destaca-se a “a criação de núcleos de freguesia da JSD, estando mais perto de todos os jovens do concelho; o combate ao sedentarismo através da promoção da prática desportiva; e a defesa de melhores condições nas escolas do concelho de Vila Real para os alunos com necessidades educativas especiais.”

Com muitos rostos novos na equipa, Tiago Teixeira será acompanhado por Alex Ramos, Sandro Linares e Jessica Seixas, como vice-presidentes da estrutura e Diogo Amaral Neves como secretário-geral. A assembleia de secção passará a ser liderada por Miguel Lourenço Pinto, que se torna, aos 16 anos, o mais jovem presidente de sempre da assembleia dos jovens sociais democratas vila-realenses.