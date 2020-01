Termas de Chaves registaram em 2019 maior número de termalistas de sempre

Números comprovam importância da oferta termal para o concelho e região

As caraterísticas únicas da Água Termal de Chaves e a qualidade da oferta do complexo termal têm conseguido convencer cada vez mais aquistas e, ao longo do ano de 2019, trouxeram até à cidade o maior número de termalistas de sempre. Até ao momento, foram registados mais de 7.800 termalistas, o que representa um aumento da faturação superior a 19%.

Este crescimento aconteceu tanto nos tratamentos de Termalismo Terapêutico, que apresentou um crescimento de 16% face ao ano anterior, como nos serviços de Bem-Estar onde o acréscimo foi ainda mais significativo, chegando aos 40%.

São números que comprovam a importância da oferta termal para o concelho e para a região e que surgem em resultado do esforço e do investimento que têm sido realizados na promoção e divulgação das Termas de Chaves. Para estes resultados, tem sido também fundamental a colaboração dos habitantes do concelho, não só enquanto utentes, mas também como principais promotores deste recurso tão precioso.