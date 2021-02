Telemedicina disponível no concelho de Murça

A telemedicina começa a estar disponível em vários pontos do concelho de Murça. À semelhança da Freguesia de Jou, Carva e Vilares está a preparar-se para dispor das necessárias condições para que os seus habitantes, habituais utentes do Centro de Saúde de Murça, possam ter consultas médicas à distância, não presenciais, através de meios tecnológicos que possibilitem a paciente e médico, um meio de comunicação seguro e confidencial.

Este processo resulta de um protocolo de colaboração entre o Agrupamento de Centros de Saúde Marão e Douro Norte, o Município de Murça e as Juntas de Freguesia.

A Junta de Freguesia de Jou e a Junta de Freguesia de Carva e Vilares capacitaram os seus colaboradores, com formação adequada ministrada pela Unidade de Saúde Distrital, para terem uma resposta pronta e competente, asseguram também, a permanente limpeza e desinfeção do espaço de atendimento. O Município de Murça, que acompanha todo o processo, garante ainda a existência de equipamentos, de acordo com as necessidades deste projeto.

A teleconsulta consiste na realização de uma consulta à distância, entre o utente e o profissional de saúde. Neste caso, as consultas ocorrem nos espaços preparados para o efeito, nos edifícios da Juntas de Freguesia, possibilitando-se uma maior facilidade no acesso à saúde, particularmente durante o período de pandemia, funcionando como uma extensão dos serviços médicos, recorrendo a meios digitais. Permite ao utente, por exemplo, a avaliação de diversos sintomas por técnicos especializados, a marcação de exames médicos, a renovação de receitas de medicamentos, entre outros. Para além disso, o protocolo salvaguarda o bem estar dos mais idosos, que deixam de ter de se deslocar para zonas de risco para usufruir dos serviços de saúde.