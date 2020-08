Técnicos do Posto de Turismo do Alto Tâmega visitaram o território

Os Técnicos do Posto de Turismo do Alto Tâmega visitaram os principais pontos de interesse turístico dos seis municípios do território, entre 19 e 26 de agosto, acompanhados pelos técnicos de turismo de cada município.

A iniciativa organizada pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega (CIMAT), em coordenação com os técnicos de turismo de cada município, teve como objetivo proporcionar uma visão mais detalhada do território, aos novos técnicos de turismo, para que o possam apresentar da melhor forma aos visitantes.

Em cada um dos concelhos, a equipa foi recebida pelos técnicos dos Municípios que os acompanharam numa visita guiada pelos principais pontos de interesse turístico dos mesmos. Do dia 19 a 21 visitaram os municípios de Valpaços, Montalegre e Vila Pouca de Aguiar e do 24 a 26 Chaves, Ribeira de Pena e Boticas.

Recorde-se que o Posto de Turismo do Alto Tâmega teve um investimento de 318 mil euros e promete ser uma “porta de entrada” para o turismo em toda a região. De realçar que este é um complemento aos Postos de Turismo já existentes em cada município e não um substituto. Este será um posto que concentrará informação turística sobre todos os municípios do território.

Esta aposta faz parte do plano estratégico para o desenvolvimento do Alto Tâmega, realizado pela Comunidade Intermunicipal em consonância com os seis municípios que integram o território (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar). O foco é claro: atrair mais pessoas para a região.