Tecedeiras de Ribeira de Pena trabalham para marca Louboutin

O célebre designer francês Christian Louboutin, conhecido pelas solas vermelhas dos sapatos que cria, lançou, este mês de abril, a nova mala Portugaba, que resultou do trabalho de vários artesãos portugueses, entre os quais, as tecedeiras ribeirapenenses.

Christian Louboutin inspirou-se nas técnicas artesanais portuguesas para demonstrar o amor e respeito pelo nosso país e pela nossa cultura.

A participação neste projeto que presta homenagem a Portugal efetuou-se através das tecedeiras da CACER – Cooperativa de Artesãos Cervenses. Ao longo de vários meses, estas artesãs trabalharam, em segredo, nas franjas e no linho ripado para a lateral desta mala. Tratou-se de um trabalho que exigiu “uma meticulosa atenção e horas de dedicação”, como é sublinhado no site oficial do designer francês.

A Portugaba é uma peça de luxo que está à venda em exclusivo no site “My Theresa” por 1659 euros.