Teatro “Salta Pocinhas” no Ciclo Cultural de Chaves

O Teatro Experimental Flaviense, apresenta amanhã, dia 06 de agosto, pelas 21h00 no Auditório do Centro Cultural de Chaves, a peça teatral “Salta Pocinhas”, no âmbito do Ciclo Cultural Chaves Vive o Verão.

A Obra adaptada de “O Romance da Raposa” de Aquilino Ribeiro, pelo grupo teatral: ItinerantEnredo Teatro, acompanha as aventuras de Salta-Pocinhas, a raposa “raposeta, matreira, fagueira, lambisqueira”, que não desiste de lutar pelos seus objetivos e sobrevive através da sua esperteza e inteligência às garras do Lobo brutamontes.

Esta fábula encenada por Jorge Alonso e Eva Paulo celebra a infância de pais, filhos e avós.

Recorde-se que as características deste evento serão adaptadas, no sentido de se cumprirem integralmente as recomendações da DGS.

Ciclo Cultural “Chaves Vive o Verão 2020” continua a apresentar propostas para todos os gostos

O Município de Chaves continua a apresentar iniciativas culturais no âmbito do projeto “Chaves Vive Verão 2020”, com uma agenda repleta de eventos atrativos como teatros, concertos e exposições, para promover a cidade como destino de eleição de férias.

A continuação da programação deste ciclo cultural conta com duas peças de teatro. No dia 6 de agosto sobe a palco a peça “Salta Pocinhas” no Largo General Silveira, organizada pelo Teatro Experimental Flaviense e no dia 13 de agosto a peça “O Pequeno Retábulo de Garcia Lopes”, no Auditório do Centro Cultural de Chaves, providenciada pelo Município e o Teatro das Beiras.

Com estilos de música variados, contamos com os concertos de “Melanie Gil & Vitor Oliveira”, na Torre de Menagem, e “Maryzka” no Largo General Silveira, no dia 7 de agosto. O dia 8 de agosto ficará marcado pela atuação “Lendário Homem do Trigo” na Alameda do Trajano. O programa segue-se com a atuação de DJ Pisco na Torre de Menagem dia 14 de agosto, e para finalizar esta primeira quinzena de agosto, o DJ Tiago Sevivas vai animar o fim de tarde do dia 15 de agosto também na Torre de Menagem.

No âmbito do Ciclo Cultural estará patente no Expoflávia, a exposição “10º Bienal Internacional de Gravura do Douro” de dia 10 de agosto a 31 de outubro, organizada pelo Município.

Com vista à retoma das atividades culturais e recreativas, tanto ao ar livre como no interior, as características desta programação foram adaptadas no sentido de cumprirem integralmente as normas da DGS e todas as recomendações aplicáveis.

Ao longo de sete semanas, entre julho e setembro, mais de meia centena de profissionais ligados às artes vão dar corpo ao projeto “Chaves Vive o Verão 2020”.