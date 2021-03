Teatro Municipal de Vila Real mantém suspensa a programação

Tendo em conta a renovação do Estado de Emergência, o Teatro Municipal de Vila Real informou que a programação mantém-se suspensa, pelo menos até ao dia 16 de Março, sendo os espetáculos adiados para datas a anunciar oportunamente, quando for determinada a reabertura dos recintos culturais.

“Continuaremos a trabalhar para, logo que possível, assegurar ao público e artistas o retomar da programação”, informou o Teatro Municipal, nas redes sociais.

Os bilhetes entretanto adquiridos para os espetáculos dos próximos quinze dias serão válidos para as novas datas. Os espectadores que pretendam o reembolso, devem aguardar pela reabertura do Teatro ou contactar através do e-mail bilheteira@teatrodevilareal.com.

Para bilhetes adquiridos online, o reembolso deve ser solicitado diretamente à Ticketline. Do mesmo modo, para os bilhetes adquiridos em pontos de venda externos, o reembolso deve ser solicitado nos respetivos balcões.