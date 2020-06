Teatro Municipal de Vila Real já reabriu ao público

O Teatro Municipal de Vila Real reabriu ao público hoje. Nesta primeira fase, a receção estará em funcionamento e a Sala de Exposições e o Museu do Som e da Imagem estarão abertos a visitas.

Na Sala de Exposições, durante o mês de junho, estará patente uma mostra da Coleção de Arte do Teatro, constituída por doações de vários artistas que, ao longo dos anos, expusera, os seus trabalhos neste espaço.

Já no Museu do Som e da Imagem, para além da coleção permanente, poderá ser observada a exposição temporária “Vila Real pela objetiva de Filipe Borges Júnior”.

De recordar que o horário de abertura é das 14h00 às 20h00, de segunda à sexta-feira, que o atendimento telefónico ao público é feito no mesmo horário e que as visitas a este espaço deverão respeitar as regras de etiqueta respiratória, o uso de máscara obrigatório, a higienização e o distanciamento social recomendados pela Direção-Geral da Saúde.