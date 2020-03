Teatro Municipal de Vila Real encerrado ao público

Face à evolução da actual crise pandémica do coronavírus, foi determinado o encerramento ao público do Teatro Municipal de Vila Real a partir do dia 16 de Março, por tempo indeterminado.

“Com esta medida, articulada com o Plano de Contigência do Município, pretende-se diminuir o risco de transmissão do COVID-19”, pode ler-se na publicação feita nas redes sociais.

Apesar deste encerramento, continua a ser possível contactar com o Teatro através do número 259 320 000, nos horários habituais, ou do e-mail bilheteira@teatrodevilareal.com.

Quanto ao reembolso de valores de bilhetes referentes aos espectáculos entretanto cancelados, pode ser acertada através dos contactos referidos atrás.