Teatro Municipal cancela eventos com lotação superior a 150 pessoas

O Teatro Municipal de Vila Real anunciou, hoje, que considerando a dinâmica da evolução do COVID-19 e as orientações da Direcção-Geral da Saúde, foi decidido, em articulação com o Plano de Contingência Municipal, cancelar preventivamente os eventos com lotação superior a 150 lugares agendados até ao final de março.

Para já, os eventos cancelados são:

– ‘Castro’, pelo Teatro Nacional S. João (a 14 de março);

– Homenagem a Eduardo Lourenço (a 19 de março);

– Carminho (a 21 de março);

– Concerto Solidário O Nosso Pilar ( a 25 de março);

– VIII Real Academicvs (a 28 de março);

Apesar desta anulação, o Teatro declarou que “oportunamente, serão estudadas e divulgadas novas datas para a realização destes eventos”.

Quanto aos espectadores que adquiriram bilhetes para os espectáculos mencionados, poderão solicitar o reembolso dos valores a partir do próximo dia 18 de março.