Teatro ensina crianças a utilizar melhor as tecnologias digitais

No passado dia 4 de março, a CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Marta de Penaguião deu a oportunidade a todos os alunos do 2º e 3ºciclos do Agrupamento de Escolas do concelho, de poderem assistir à peça de Teatro: “ID, a tua marca na net”, que tem por objetivo sensibilizar de uma forma lúdica e envolvente, os estudantes, pais, encarregados de educação e professores, para as oportunidades e constrangimentos da utilização dos meios online.

ID – A Tua Marca na Net – é uma ação patrocinada pela Fundação PT ao abrigo do programa “Comunicar em Segurança”, em teatros e escolas.

Este espetáculo tem que ver com a identidade e a reputação digitais e elenca Alexandre Silva, Pedro Górgia e Vicente Morais em torno das questões mais prementes da utilização das Tecnologias da Informação e Comunicação.