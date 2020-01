Teatro e Música encerram semana no Teatro de Vila Real

O Teatro de Vila Real encerra esta semana com uma peça de teatro na sexta-feira e com dois concertos, sendo um realizado na sexta-feira à noite e outro no sábado também às 21 horas e 30 minutos.

“Auto da Barca do Inferno” é a peça que estará em exibição na sexta-feira de manhã e de tarde. Interpretada pela “Filandorra”, esta versão apesar de ser fiel ao texto original atualiza as personagens vicentinas no tempo e no espaço. A encenação está a cargo de David Carvalho.

Na sexta-feira à noite é a vez de Leonor Dill subir ao palco do Pequeno Auditório do Teatro de Vila Real. O concerto da pianista luso-suíça está marcado para as 21h30.

No sábado à noite o Teatro de Vila Real será palco de um concerto de comemoração dos 250 anos do nascimento de Ludwing van Beethoven. “Beethoven e a Sua Época” é o nome do concerto que fará uma homenagem ao compositor alemão. Esta celebração estará a cargo do projeto Musicamera que celebra o nascimento do compositor numa perspetiva de contextualização e enquadramento com outros músicos da sua geração.

O concerto “Beethoven e a Sua Época” encerra uma semana preenchida no Teatro de Vila Real que contou com cinema, teatro e música.

Manuel Almeida