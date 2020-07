Num primeiro regresso à programação, o Teatro de Vila Real está de novo “do lado de Verão”, desta vez para apresentar uma programação toda realizada na Praça Cénica.

“O Verão do Nosso Desconfinamento” é um programa constituído por 14 espectáculos, entre 9 de Julho e 8 de Agosto, com uma diversidade de géneros que passa pelo cinema, o teatro, a poesia e a música.

O nome do projecto é inspirado no título do romance «O Inverno do nosso descontentamento», de John Steinbeck, que por sua vez se inspirou nas primeiras linhas da peça «Ricardo III», de W. Shakespeare.

O cartaz conta com artistas nacionais e locais, dando continuidade a um trabalho de apoio a projectos de qualidade desenvolvidos em Vila Real.

Estão agendadas quatro sessões de cinema clássico e contemporâneo (sendo uma das sessões musicada ao vivo), dois recitais de poesia, um monólogo de teatro e oito pequenos concertos de artistas locais e nacionais.

A lotação dos espectáculos é limitada, de acesso condicionado, com lugares sentados, em cadeiras desinfectadas entre sessões e assegurando a distância entre lugares.

Está disponível no local sinalética com as regras e as recomendações da DGS, bem como dispensadores de álcool-gel. É recomendado o uso de máscara.

A entrada é gratuita, com levantamento prévio de bilhete.

Programa: BIÉ, emmy Curl, ‘Há Festa na Aldeia’ (de Jacques Tati), ‘Stand Down’ (Angel Fragua), Lula Pena, ‘PJ Harvey: A Dog Called Money’, Fábio Timor + Ricardo Tojal (recital), Tainá, ‘Safety Last!” (musicado ao vivo por Charlie Mancini), Birds Are Indie, Quinteto de sopros da Banda Sinfónica Transmontana, ‘Verão 1993’ (de Carla Simón), L Pertués e André Gago + Sandra Martins (recital)