Teatro de Vila Real antecipa horários de espetáculos e sessões de cinema

O Teatro de Vila Real decidiu antecipar os horários de todos os espetáculos de música, teatro e dança para as 21 horas, com a abertura de portas feita às 20h30. Esta antecipação surge na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020, de 2 de novembro, que determina o encerramento dos equipamentos culturais a partir das 22h30 nos 121 concelhos de alto risco, lista onde Vila Real se incluí.

O horário do espetáculo familiar agendado para o dia 14 de novembro (Em Busca do Planalto Perdido – Limite Zero) não sofre alterações mantendo-se às 16 horas. Algumas sessões de cinema vão também ter início mais cedo do que o previsto: Extensão DocLisboa vai começar às 20h30 (24 de novembro); “O Nosso Tempo” inicia às 18h00 (9 de dezembro) e “J’accuse” às 20h00 (15 de dezembro).