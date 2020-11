Teatro de Vila Real altera horários ao fim de semana

Devido às medidas governamentais previstas no Decreto nº9/2021, de 21 de Novembro que proíbem a circulação na via pública após as 13 horas aos fins-de-semana, o Teatro de Vila Real efetuou alterações na programação dos próximos sábados.

O concerto da Tuna Eléctrica da Timpeira que estava agendado para o dia 28 deste mês, foi adiado para 2021, numa data a definir. O concerto do Duo Porquois Pasmantém-se marcado para 5 de dezembro, mas com início às 11 horas.

O Teatro de Vila Real informou também, num comunicado publicado na rede social Facebook, que os espectadores que tenham adquirido bilhetes para o concerto da Tuna Eléctrica da Timpeira podem pedir o reembolso até ao dia 13 de dezembro.

Manuel Almeida