Taser em forma de lanterna apreendido pela PSP de Vila Real

Polícias da Esquadra de Investigação Criminal de Vila Real, no passado dia 3 de fevereiro, no âmbito de uma Operação Policial, que visava dar cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e um mandado de busca a veículo automóvel, procederam à detenção, de um indivíduo do sexo masculino, com 42 anos de idade, residente nesta localidade.

No decurso das aludidas buscas foi apreendida uma arma eléctrica (Taser) dissimulada em forma de lanterna, bem como algum produto estupefaciente.

O suspeito foi restituído à liberdade ficando a aguardar ser presente a Interrogatório pela Autoridade Judiciária.

Com o Estado de Emergência em vigor esta Polícia de Segurança Pública vem reforçando a fiscalização para o cumprimento das medidas decretadas, mas não descorando a sua missão de prevenção e repressão da criminalidade na cidade de Vila Real.