Tarifa da água: Mondim de Basto lidera ranking de equidade do distrito

Mondim de Basto ocupa o primeiro lugar no ranking distrital em função do preço total da água, e o 26º lugar no ranking nacional, segundo a Associação Nacional de Famílias Numerosas.

Esta posição no ranking deve-se à aplicação de um tarifário especial e com benefícios consideráveis, aos agregados familiares constituídos por 5 ou mais elementos.

Neste tarifário, apesar do valor da tarifa por escalão se manter igual ao aplicado aos consumidores domésticos, a disponibilidade de água para consumo aumenta 3m3 por pessoa.

A adesão a este escalão doméstico familiar pode ser requerida no Balcão Único da Câmara Municipal, mediante apresentação da declaração de IRS do respetivo agregado familiar. A entrega dos documentos comprovativos da constituição do agregado familiar deverá ser renovada anualmente.