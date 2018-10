O SC Vila Real foi derrotado, ontem, por 6-0, na receção ao FC Porto, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal, realizado no Monte da Forca. Os golos foram apontados por Adrian Lopes (4), Soares e André Pereira.

Num jogo entre “David e Golias”, em que, para o técnico vila-realense, Patrick Canto, “o que menos importava era o resultado”, o SC Vila Real foi o digno vencido. O FC Porto, de Sérgio Conceição, por sua vez, demonstrou “elevado respeito” pelo adversário.

Dentro e fora de campo, a “festa da Taça” decorreu com da normalidade, com cerca de 4 mil adeptos a acorrer ao Estádio Municipal do Monte da Forca, para assistir ao encontro. Apesar da elevada assistência, com há muito não se via, não se verificaram problemas de segurança.