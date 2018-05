Taça de Portugal Downhill em Ribeira de Pena

A pista de Santa Marinha foi palco da quarta etapa da Taça de Cyclin Portugal Downhill Internacional C2, nos dias 28 e 28 de abril.

Cerca de cento e cinquenta atletas desceram a encosta de Santa Marinha, testando a sua perícia e o equilíbrio à medida que mudavam as características do terreno.

Vários amantes do downhill naturais de Ribeira de Pena fizeram questão de participar nesta prova organizada pela Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Santa Marinha, em parceria com a Junta de Freguesia de Santa Marinha e o Município de Ribeira de Pena.

A Iberdrola, responsável pela construção do Sistema Eletroprodutor do Tâmega, também se associou a este evento, contribuindo para o fomento do desporto, do convívio e do incremento de turistas, nacionais e internacionais, para a região de Ribeira de Pena.

Este evento contou ainda com o apoio da Junta de Freguesia de Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega, da Junta de Freguesia de Cerva e Limões, dos Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena, da Associação Florestal de Ribeira de Pena, da Socorpena, da UCI – Union Cycliste Internationale, da Federação Portuguesa de Ciclismo, Cyclin’ Portugal, da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real e da Amados -Eventos Desportivos.