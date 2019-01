Dia 29 de Janeiro de 2019, entre as 9 e as 10 horas, vai ser formada uma tabela periódica humana na Praça do Município de Vila Real, organizada pelo Departamento de Química da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), com a colaboração das escolas Secundárias/3 Morgado Mateus, Camilo Castelo Branco e São Pedro. Cada aluno participante irá representar um elemento químico e ocupará o lugar respetivo até perfazer os 118 símbolos que compõem a tabela periódica, atualmente.

A Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou 2019 como o Ano Internacional da tabela Periódica e as comemorações terão início no dia 29 de janeiro, na sede da UNESCO em Paris e este evento em Vila Real, insere-se numa iniciativa nacional coordenada pela Sociedade Portuguesa de Química, em que serão formadas Tabelas Periódicas Humanas no Porto, Lisboa, Coimbra, Braga, Aveiro, Vila Real, Évora, Tomar, Funchal (Madeira), Covilhã, Faro e Castelo Branco.

A atividade tem como objetivo sensibilizar os jovens do ensino básico e secundário, e o público em geral, para a importância deste “ícone da Química”.