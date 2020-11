Suspensão da atividade cinegética no concelho de Alijó

O Município de Alijó, como entidade gestora da Zona de Caça Municipal de Alijó, informa que não é permitido caçar, com exceção da atividade venatória para controlo populacional e correção de densidade, designadamente de javalis, com o objetivo de acautelar a saúde pública e as colheitas e outros bens a proteger nas zonas do meio rural.

As jornadas de caça já adquiridas para o período em questão poderão ser substituídas por outras jornadas, para a mesma ou outra espécie, que terão lugar durante a época venatória em curso (2020/2021).