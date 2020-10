Subiu para 33 o número de casos de Covid-19 em lar de idosos de Salto

Já são 33 os casos de Covid-19 no Lar Nossa Senhora do Pranto, em Salto, no concelho de Montalegre. Depois de ter sido diagnosticado o vírus em quatro funcionárias, na passada quinta-feira, o número de infetados subiu hoje para 33, entre os quais 23 utentes e 10 funcionárias.

De referir que ontem, sexta-feira, foram realizados 57 testes a utentes da instituição, trabalhadores e familiares diretos. Entretanto, foram também identificados mais dois casos na comunidade, com ligações a uma funcionária do lar.

O autarca de Montalegre, Orlando Alves, em declarações à Lusa, mostrou-se preocupado com as “cadeias de transmissão aceleradas” que se estão a verificar em Salto, que considerou serem “familiarmente vastas” e referiu ainda que há também mais um aluno da Escola do Baixo Barroso que testou positivo.

Já na sexta-feira, foram anunciadas medidas de prevenção para “impedir a disseminação descontrolada do vírus”, como o cancelamento por tempo indeterminado da feira de Salto que se realiza aos domingos, bem como de todas as atividades litúrgicas, como missas e ensaios do coro nesta freguesia.

Os serviços do polo do Ecomuseu de Salto também foram suspensos por tempo indeterminado, bem como a brigada da câmara do Baixo Barroso (serviços camarários), cujos elementos vão permanecer em isolamento ou vigilância, as vigílias e funerais ficam limitados a 10 pessoas, restaurantes, bares e cafés da freguesia encerram às 23:00.