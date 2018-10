Duas empresas com origem e incubadas na UTAD arrecadaram os dois primeiros prémios no concurso nacional “AJEPC Empreende”, da Associação dos Jovens Empresários Portugal China (AJEPC).

A CineVet, promovida por Miguel Mesquita Carvalho, Startup ligada à “avaliação sanitária, gestão cinegética e consultadoria especializada na área da caça maior” e Luminárias Vivas, de Bruno Loureiro, “Produção de plantas autossustentáveis e integradas em peças decorativas”, ficaram classificadas em primeiro e segundo lugares, respetivamente. Ambos os projetos são de antigos estudantes da UTAD e estão a ser acompanhados pela Incubadora de Empresas (nestUTAD).

O evento, que decorreu a 28 de setembro, visa “dinamizar o espírito empreendedor, proporcionando a novos e potenciais empreendedores a oportunidade de apresentar uma Ideia de Negócio”.

Em 3º classificado ficou Carlos Pinto, com o projeto NAU (monitorização do utilizador pela utilização do software NAU) da Incubadora de Vieira do Minho.

Um prémio monetário de 5.000€, uma bolsa de seis meses (no total de 5700€), consultadoria especializada e uma viagem à China para participação numa uma Feira de Negócios, foi o prémio do primeiro classificado. Já aos segundo e terceiro lugares foi atribuído prémios no valor de 2.000€ e 1.000€, respetivamente, assim como uma bolsa durante e consultadoria especializada, durante seis meses.

O Prémio AJEPC beneficia do apoio do NORTE 2020 e é feito em parceria entre a AJEPC a UTAD e o Instituto Politécnico de Bragança. O Júri é constituído por um elemento destas três entidades, por um consultor e um business angel (empresário que apoia empreendedores).

O próximo concurso e pitch “AJEPC Empreende” realiza-se no dia 8 de março de 2019. Os interessados poderão obter mais informações em: www.ajepcempreende.pt, ou junto da Incubadora de Empresas da UTAD nest@utad.pt .