CLDS 4G de Vila Real promove aulas de Português para comunidade imigrante

A Cáritas Diocesana de Vila Real, no âmbito do Projeto Contratos Locais de Desenvolvimento Social de 4ª Geração (CLDS4G), com o apoio da plataforma Speak, levaram a cabo um conjunto de sessões destinadas à comunidade migrante, num total de 15h.

O Programa Speak é também um projeto de inclusão social e pretende integrar migrantes através do ensino de línguas. Em virtude da pandemia atual, houve necessidade de adaptar o modelo das aulas em formato totalmente online, conferindo o acesso gratuito a todas as pessoas imigrantes e refugiadas.

O CLDS 4G no seu Plano de Ação do Eixo 2, Intervenção Familiar e Parental Preventiva da Pobreza Infantil, mais especificamente na sua ação 9 “Apoio Familiar”, intervém e acompanha famílias imigrantes. A experiência na intervenção social diz-nos que a língua é a primeira barreira à integração, seja social, seja profissional. Precisam de comunicar diariamente quer no acesso a bens e serviços, quer na procura ativa de emprego mas também na interação com as escolas, ou em qualquer contexto formal ou informal. Partindo deste pressuposto, e na tentativa de proporcionarmos pequenas mudanças nas pessoas acompanhadas no projeto, a plataforma Speak tornou-se um verdadeiro aliado neste processo. Por norma, os grupos intensivos de línguas decorrem em dez sessões diárias, de 90 minutos cada, de segunda a sexta-feira, normalmente com uma duração de duas semanas.

Esta e outras atividades tem-nos permitido quebrar estigmas, promover a igualdade e os direitos humanos, e criarmos redes de suporte informal entre os participantes do Programa. Queremos famílias mais capazes, mais adaptadas, social e profissionalmente e integradas na sociedade de uma forma plena. Juntos criamos oportunidades e vencemos a barreira linguística!