Sonorgás ofereceu 10 mil máscaras aos municípios do interior Norte

A Sonorgás, empresa do Grupo Dourogás, entregou, no total, 10.000 máscaras às mais de três de dezenas de municípios onde a sua rede de distribuição de gás está presente, na região do Interior Norte de Portugal. Esta iniciativa tem como objetivo apoiar as autarquias na luta contra a pandemia de Covid-19, permitindo que as mesmas possam distribuir este equipamento de proteção pelos munícipes, sobretudo pertencentes a grupos mais vulneráveis, assim como pelas instituições particulares de solidariedade social, forças de segurança e outras entidades que prestem serviços essenciais às populações.

“Esta é uma luta de todos, que não conhece protagonistas, nem fronteiras. Enquanto Grupo que tem a sua génese na região do Douro, um compromisso com a região do Interior Norte, nesta hora tão determinante. Como empresa, temos de continuar a trabalhar, todos os dias, em prol das comunidades onde nos inserimos, providenciando o acesso a um bem essencial, o gás natural, e investindo permanentemente no território, criando emprego e desenvolvimento económico. Mas isso só acontece se as nossas populações estiverem protegidas e o seu bem-estar e saúde garantidos. Como tal, acreditamos que é nossa missão providenciar meios necessários a este combate que temos pela frente”, afirma Eduardo Viana, CEO da Sonorgás, a empresa de comercialização de Gás Natural do Grupo Dourogás.

Dando sequência ao seu Programa de Responsabilidade Corporativa, o Grupo Dourogás procura, assim, contribuir para proteger as comunidades onde está presente, sensibilizando-as simultaneamente para a necessidade de cumprirem com as medidas de distanciamento social, de higienização das mãos e de etiqueta respiratória, assim como com o dever cívico de recolhimento. “Só com a ação coletiva e concertada entre municípios, organizações e sociedade civil conseguiremos travar esta pandemia”, acrescenta o responsável.

O Grupo Dourogás, com sede em Vila Real e cerca de 250 trabalhadores, nasceu há 25 anos por vontade de alguns empresários em conjunto com as autarquias dos municípios, na margem direita do Douro, que ficaram excluídos da primeira concessão de gás natural. Tendo como âncora o Desenvolvimento Regional, o Grupo tem a sua base de fundação na construção de redes de distribuição de gás, mas está hoje também fortemente concentrado na criação de soluções de mobilidade, sendo líder nacional no Gás Natural Renovável. Em Mirandela, detém um centro de valorização orgânica para a produção de gás natural renovável, além de uma rede de 11 postos de abastecimento de Gás Natural Veicular espalhados por todo o país.