SNS 24: sete municípios do ACES Douro Norte acolhem espaço digital de saúde

Decorreu, terça-feira, na Câmara Municipal de Vila Real, a cerimónia de assinatura dos protocolos, no âmbito dos primeiros Balcões SNS24, a nível nacional, que passaram a funcionar em sete municípios: Vila Real, Peso da Régua, Sabrosa, Murça, Alijó, Mesão Frio e Santa Marta de Penaguião.

Com estes protocolos, celebrados entre municípios, juntas de freguesia, Administração Regional de Saúde do Norte, Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e Agrupamento de Centros de Saúde Marão e Douro Norte, o Ministério da Saúde pretende facilitar o acesso do cidadão aos serviços do Sistema Nacional de Saúde de forma rápida e segura.

No total, os utentes poderão aceder a cerca de 90 serviços através destes balcões, nomeadamente, a marcação de consultas, a renovação de receitas de medicamentos, a realização de teleconsultas, entre outros.

Para o presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos, esta é uma “boa notícia” para toda a região: “O facto de se constituir aqui uma experiência piloto (…) beneficiará cerca de 50 mil utentes e, sobretudo, aqueles que têm mais dificuldades em aceder a novas tecnologias”, salientou o autarca, referindo que, com a ajuda das Juntas de Freguesia, através do balcão 24SNS, os cidadãos terão um acesso facilitado aos diversos serviços de saúde, aliviando, assim, os serviços tradicionais dos centros de saúde e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD).

Recorde-se que este serviço, a partir de janeiro, será alargado a outras zonas de Portugal.