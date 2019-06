Simplício Taveira em provas nacionais de automobilismo

No passado dia 23 de junho, decorreu mais uma prova do troféu C1 no autódromo internacional do Algarve, com um total de 46 carros em pista.

Foram muitos os pilotos de Vila Real em pista.

Em estreia absoluta a equipa Race4Fun, com o número 21, composta por Pedro Pinto, Simplício Taveira, Valter Caldeira e Marco Eiriz, disputaram a prova de domingo, da qual destacam o quão agradável foi estar ao volante do pequeno C1, a organização do troféu C1 Learn & Drive, ao André Marques e a toda a equipa por um fim de semana de excelência.

Disputou-se a 5ª Rampa de Santa Marta de Penaguião nos passados dias 15 e 16 de junho, prova a contar para o Campeonato Nacional de Montanha JC Group.

Dois dias de muito calor dentro e fora de pista, onde diversos acidentes condicionaram os horários programados pela organização, que esteve uma vez mais a um altíssimo nível.

Com três subidas de treinos e uma de prova no sábado e duas de treinos e duas de prova no domingo , sendo a classificação obtida pelo somatório das duas melhores subidas de prova, o ambiente este ao rubro.