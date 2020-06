SIG@LAMEGO disponibiliza informação sobre comércio de rua

Cafés, padarias, farmácias e serviços públicos são apenas alguns dos estabelecimentos abertos ao público que é possível encontrar na plataforma SIG@LAMEGO. Criado pelo Município de Lamego, em parceria com a firma ESRI, este novo serviço está disponível em www.cm-lamego.pt, com o objetivo de apoiar a reabertura gradual dos setores do comércio e serviços, no contexto da atual pandemia.

Já é possível aceder, neste momento, a diversa informação online sobre 64 lojas e serviços. Caso os estabelecimentos estejam de portas abertas e ainda não se encontrem georreferenciados nesta plataforma colaborativa, os proprietários podem proceder à submissão online dos seus dados.

A informação disponibilizada é bastante alargada. Aqui, é possível obter o horário de funcionamento, os contactos telefónicos e email, a indicação do dia de encerramento e outros dados relevantes, nomeadamente se garantem entregas ao domicílio ou permitem encomendas online.

Intuitiva e de fácil utilização, a SIG@LAMEGO constitui uma ferramenta fundamental no apoio à retoma da atividade económica local.