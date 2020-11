Sete detidos por tráfico de estupefacientes no distrito de Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, deteve no dia 17 de novembro seis homens e uma mulher, com idades entre os 20 e 45 anos, por tráfico de estupefacientes, no distrito de Vila Real.

No âmbito de uma investigação que decorria desde janeiro, os militares da Guarda apuraram que os suspeitos vendiam droga a vários consumidores do distrito de Vila Real, nomeadamente nos concelhos de Alijó, Chaves e Vila Real.

No decorrer das diligências, foram cumpridos sete mandados de detenção, realizadas dez buscas domiciliárias, seis buscas em veículos e duas em estabelecimentos comerciais, culminando na apreensão do seguinte material: seis viaturas; 717 doses de canábis; 378 doses de cocaína; 15 doses de heroína; uma caçadeira calibre 12; um aerossol; 17 telemóveis; uma câmara de videovigilância; três computadores portáteis; dois tablets; 750 maços de tabaco; 31 850 euros em numerário.

Os detidos serão presentes durante o dia de hoje ao Tribunal Judicial de Alijó, para aplicação das medidas de coação. A operação policial contou com o reforço de várias subunidades e valências do Comando Territorial de Vila Real, da Unidade de Intervenção e contou ainda com o apoio da Polícia de Segurança Pública.