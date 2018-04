Sessão sobre doenças osteoarticulares em Ribeira de Pena

O Município de Ribeira de Pena, em parceria com o Centro de Saúde de Ribeira de Pena, promoveu, no dia 5 de abril, no Auditório Municipal, uma sessão de educação para a saúde sobre doenças osteoarticulares.

As doenças osteoarticulares englobam patologias relacionadas com os ossos, articulações e músculos, entre as quais se destacam: a osteoporose, a osteoartrose, a artrite, a polimialgia, a tendinite e a síndrome de túnel cárpico.

Os participantes dos Centros de Convívio assistiram a esta ação que focou ainda algumas medidas de prevenção e tratamento que passam, sobretudo, pela adoção de hábitos de vida saudáveis baseados na gestão da atividade física e na gestão alimentar.

A autarquia e o Centro de Saúde de Ribeira de Pena consideraram importante abordar esta temática, visto que este grupo de doenças afeta de forma grave a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das famílias.