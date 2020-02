Sessão Pública de Apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais (PNGIFR) na UTAD

Decorreu na passada quarta-feira, 29 de janeiro, uma sessão pública de apresentação do Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais conduzida por Carlos Loureiro, responsável pelo Núcleo Sub-Regional do Douro da AGIF – Agência para a Gestão Integrada de Fogos Florestais. O evento teve lugar no Auditório de Ciências Florestais da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro.

O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais foi criado na sequência dos incêndios de 2017 e assenta na premissa de que os fogos florestais são inevitáveis. Portanto o PNGIFR tem como principais desafios dar uma resposta aos problemas existentes e diminuir a exposição aos riscos. As orientações estratégicas do Plano consistem em valorizar os espaços rurais, cuidar das áreas rurais, modificar comportamentos e gerir o risco eficientemente.

Segundo Carlos Loureiro, a importância desta iniciativa foi a consciencialização das pessoas para o facto de o Plano ter estado em “discussão pública” e de que foi a “oportunidade” para contribuir na melhoria do Plano. O responsável pela apresentação do PNGIFR na UTAD acrescentou também que desta forma foi possível as pessoas esclarecerem as suas dúvidas em relação ao Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

No início da sessão foi feita a apresentação da ForestWISE – Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo. A ForestWISE começou a sua atividade em setembro de 2018 e tem sede no campus da Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro. As atividades da ForestWISE são guiadas por uma Agenda Estratégica de Investigação e Inovação dividida em temáticas relacionadas com a gestão florestal, gestão de risco de incêndio e gestão de fogos rurais, bem como outras problemáticas relacionadas com as florestas como as questões económicas e a utilização de novas tecnologias.

O Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais esteve em consulta pública até ao dia 5 de fevereiro.

