Na quinta-feira passada, a associação Laços e Sonhos P’ra Vida realizou uma sessão fotográfica com mulheres que sofreram do cancro da mamã.

“O objetivo deste calendário é, em primeiro lugar, angariar fundos para a associação, porque apoia doentes oncológicos e seus familiares, apoia o hospital em material de oncologia e, por isso, quanto mais fundos tiverem, melhor conseguem ajudar essas pessoas. Em segundo lugar, sem ter menos importância, é para que estas pessoas sintam que a beleza continua nelas. Apesar de algumas não terem um peito ou menos cabelo, elas continuam a ser as mesmas pessoas, independentemente da doença”, explicaram Ana Silva e Juliana Martins, membros da organização.

Esta iniciativa partiu da ideia do fotógrafo, Simão Martinho, aquando da gala da associação realizada no mês de novembro.

Para a realização deste projeto, a Laços e Sonhos Pr’a Vida pôde contar com a empresa Para Cá dos Montes, que organizou toda a iniciativa, em colaboração com o Hotel Miracorgo que cedeu o espaço, com a cabeleireira Fatinha Teixeira, com a maquilhadora Márcia Costa do Buddha Spa, com os fotógrafos e com a florista Maria Flor que trabalharam de forma gratuita. Graças a essa benevolência, todos os fundos angariados irão para a associação.

Cada mulher tinha um mês atribuído e, após maquilhada e penteada, colocava-se frente à máquina com um ramo de flores para a fotografia do calendário.

Todas as senhoras reagiram de forma positiva ao convite lançado pela associação, como nos conta Ana Silva: “Quando apresentamos a ideia, elas ficaram muito felizes. Explicamos que o tronco iria ser tapado com as flores, para elas se sentirem à vontade e elas disseram logo que sim. Elas estão muito contentes e estão a sentir-se muito bem porque estão a ser penteadas e maquilhadas, o que é um mimo que elas não têm todos os dias e que é um incentivo para a cura”.

Um calendário que aumenta a autoestima

Rute Oliveira, a modelo a quem calhou o mês de janeiro, defendeu que esta iniciativa foi muito boa e que o trabalho desenvolvido pela associação e pelos colaboradores é “de louvar, porque ajudam todas as pessoas que estão a passar e que já passaram por esta situação”.

Rute Oliveira, que foi acompanhada pela associação, aquando da descoberta do seu tumor, declara que sempre foi assistida através de um apoio incondicional e que esta iniciativa é uma mais valia não só para associação, mas também para aumentar a autoestima das pessoas. “Há pessoas que têm uma autoestima muito baixa e acho que, tendo as outras pessoas como exemplo, ajuda a levantar o ego, tanto das mulheres que estão aqui como aquelas que vão ver o calendário”, concluiu Rute Oliveira.

Maria de Lourdes Amaral, presidente da associação Laços e Sonhos, estava presente na sessão fotográfica e mostrou-se muito satisfeita com este projeto: “foi uma iniciativa de que gostei imenso, porque foi uma iniciativa relâmpago, feita em alguns dias. Pensei que as senhoras não aderissem tanto, mas aderiram. Esta sessão está-lhes a fazer muito bem, nem parecem as mesmas, estão ali todas contentes e não se importam de tirar a fotografia. Sinto-me orgulhosa, porque tudo o que se tem feito tem tido sucesso e considero que esta causa, que é muito nobre, engrandeceu a associação”.

O calendário estará pronto neste mês, e será apresentado amanhã, dia 20, pelas 20h00, num jantar, no qual quem quiser participar deverá realizar a inscrição na associação, tendo a mesma um valor de 15 euros.

Após o seu lançamento, o calendário poderá ser adquirido na sede da associação.

Cláudia Richard

