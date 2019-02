Sessão de esclarecimento sobre subsídios agrícolas em Ribeira de Pena

O Auditório Municipal de Ribeira de Pena recebeu, no dia 4 de fevereiro, uma sessão de esclarecimento sobre subsídios agrícolas para o ano 2019.

A sessão começou com um alerta da Guarda Nacional Republicana para a importância da limpeza de terrenos e do pedido de autorização para proceder à realização de queimas. Essa autorização deve ser efetuada no Gabinete de Proteção Civil e Defesa da Floresta da Câmara Municipal de Ribeira de Pena.

De seguida, Luís Caeiro da Confederação de Agricultores de Portugal (CAP) continuou a apresentação e abordou temas relacionados com os subsidios agricolas, tais como parcelário, RGB, ajudas do pedido único, manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas, medidas agro-ambientais e ajudas animais.

Esta ação promovida pela Confederação de Agricultores, pelo Município de Ribeira de Pena e pela Associação Florestal de Ribeira de Pena teve como objetivos informar os agricultores do concelho sobre os subsídios existentes de modo a reforçar a viabilidade das explorações agrícolas.