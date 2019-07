Sessão Autógrafos no Nosso Shopping com pilotos do WTCR

Com a chegada de um dos maiores eventos desportivos à cidade de Vila Real, o Nosso Shopping promove uma sessão de autógrafos com os pilotos do WTCR, prova maior do 50º Circuito Internacional de Vila Real.

Existirão dois momentos para os fãs do desporto automóvel privarem de perto com os pilotos, estando as sessões de autógrafos agendadas para sábado (dia 6) das 13 horas às 13h30 e domingo (dia 7) pelas 12 horas.

João Teixeira, Diretor do Nosso Shopping, adianta que “é impossível ficar fora deste evento que é uma bandeira da nossa cidade. Mais uma vez, o Nosso Shopping traz para junto da população os pilotos do WTCR, oferecendo uma oportunidade única aos fãs do automobilismo de confraternizarem com os seus ídolos”.