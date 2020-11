No passado dia 11 de novembro, o Serviço de Psiquiatria do CHTMAD comemorou, na Unidade Hospitalar de Vila Real, o dia de São Martinho.

Várias atividades foram realizadas durante o dia, nomeadamente uma peça de teatro sobre a lenda de São Martinho, representada pelos doentes do Internamento do Serviço. Foi possível contar, também, com a presença das célebres castanhas, “quentes e boas”.