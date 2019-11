Seminário vai debater economia circular no território da Maronesa

As portas do auditório do edifício das Ciências Agrárias, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), vão abrir-se no próximo dia 6 de novembro para receberem o seminário “Terra Maronesa: economia circular & regeneração territorial”.

Criadores e especialistas no ecossistema e alimentação reúnem-se na UTAD, no seminário promovido pela comunidade Terra Maronesa, no âmbito de uma candidatura ao Fundo Ambiental.

O evento, a ter lugar no dia 6 de novembro, no auditório das Ciências Agrárias da UTAD, conta com personalidades diversas da criação de maronês, nutrição, botânica, turismo e cultura e está estruturado em quatro painéis: “Terra Maronesa: ecossistema “clima-positivo”, “Terra Maronesa: Identidade e Valorização Alimentar”, “Terra Maronesa: Turismo, Cultura e Inovação Social” e “Terra Maronesa”: presente e futuro”.

Para além disso, haverá ainda uma mostra com degustação, a “Merenda Terra Maronesa”, e networking entre os participantes durante a exposição “Terra Maronesa”, com debate, perguntas e respostas.

O seminário “Terra Maronesa: economia circular & regeneração territorial” visa a interligação e transferência de saber entre a Universidade/Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias e os criadores e restantes agentes envolvidos no processo de produção.

Programa e inscrições através do link: http://terramaronesa.pt/seminario-terra-maronesa/