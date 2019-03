Seminário reúne em Chaves especialistas do setor para partilha de conhecimentos e experiências

O Turismo de Saúde e Bem-estar como alavanca do desenvolvimento regional, o desenvolvimento do turismo médico em Portugal e perspetivas para os desafios médicos são alguns dos muitos temas em debate no Seminário “Turismo de Saúde e Termalismo”, que acolherá em Chaves mais de uma dezena de especialistas na área.

A iniciativa é organizada pela Escola Superior de Enfermagem Dr. José Timóteo Montalvão Machado, em parceria com a Cruz Vermelha Portuguesa, Município de Chaves e Instituto Politécnico de Bragança e decorrerá no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, no dia 9 de março.

O Presidente Nacional da Cruz Vermelha Portuguesa, Francisco George, o Presidente da Associação das Termas de Portugal, Victor Leal e o Presidente da Sociedade Portuguesa de Hidrologia Médica, Pedro Cantista, são algumas das presenças a destacar.

Este encontro é direcionado para profissionais e estudantes, tendo como objetivo a partilha multi profissional de conhecimentos e experiências transversais ao setor termal, nas vertentes terapêutica e de bem-estar.

O Alto Tâmega possui uma grande concentração termal, com paisagens naturais deslumbrantes, que serão o ponto de partida do seminário.