Seminário “Portugal Mar de Cinzas” em Ribeira de Pena

O Auditório Municipal acolheu, no dia 23 de março, o seminário “Portugal Mar de Cinzas”, que debateu a temática da floresta e dos incêndios florestais, tendo como ponto de partida o concelho de Ribeira de Pena.

O primeiro painel debruçou-se sobre a caracterização da floresta no concelho de Ribeira de Pena, a gestão dos baldios e as dinâmicas em territórios eficientes. A necessidade de investir em ações de valorização e prevenção foi salientada pelos oradores, dada a importância do sector florestal, em termos económicos e turísticos.

Posteriormente, o segundo painel abordou o histórico de incêndios no concelho, o modo como é efetuada a primeira intervenção por parte da equipa helitransportada e as principais dificuldades sentidas pelos bombeiros durante o combate a um incêndio florestal.

Na abertura e encerramento do seminário estiveram, respetivamente, o Presidente da Câmara João Noronha e o Vice-Presidente Luís Ferreira, que frisaram a relevância da problemática em discussão, por um lado, devido à natureza florestal e rural do concelho de Ribeira de Pena, e, por outro, dada a tragédia que assolou o país em 2017.

Esta iniciativa realizou-se no âmbito da Semana da Floresta organizada pelo Município de Ribeira de Pena e pelo Curso Profissional de Técnico de Recursos Florestais e Ambientais do Agrupamento de Escolas de Ribeira de Pena, com o patrocínio da Iberdrola. Participaram no seminário: a Associação Florestal de Ribeira de Pena (AFRP), o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da GNR (GIPS), os Bombeiros Voluntários de Ribeira de Pena e o Pena Aventura Park.