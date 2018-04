Semifinais das Olimpíadas de Química Júnior 2018 já têm vencedores

Realizou-se a 14 de abril, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), mais uma edição das semifinais das Olimpíadas de Química Júnior 2018, onde participaram 22 equipas de 12 escolas da região norte do país, totalizando 65 alunos dos 8º e 9º anos.

Este evento, que responde à iniciativa da Sociedade Portuguesa de Química, é dinamizado pelo Departamento de Química da UTAD desde 2005 e tem contado com o apoio de diversas entidades. Este ano, teve o patrocínio da Reitoria e da Escola de Ciências da Vida e do Ambiente desta universidade e da Câmara Municipal de Vila Real.

Nestas semifinais, as equipas de alunos realizaram uma prova teórica, seguida de uma prova de cariz teórico-prático. Ambas as provas foram concebidas com os contributos de todas as instituições de ensino superior participantes nestas olimpíadas sendo, por isso, iguais a nível nacional.

Após as provas, seguiu-se a cerimónia de distribuição de diplomas de participação a todos os alunos e professores, que terminou com a entrega de medalhas e ofertas aos alunos classificados nos três primeiros lugares, nomeadamente:

1º Lugar – Equipa “Os amigos de Curie”, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos D. Manuel de Faria e Sousa (Felgueiras). Alunos: Catarina Abreu Felgueiras, Maria Inês Fernandes Peixoto e Gustavo Dias Pereira;

2º Lugar – Equipa “Metais Alcalinos”, do Agrupamento de Escolas de Felgueiras

Alunos: José Gabriel Lima Oliveira, Matilde Marinho Valente e Lara Beatriz Pacheco Moreira;

3º Lugar – Equipa “Os Brilhantes da Pesqueira”, da Escola Básica e Secundária de São João da Pesqueira. Alunos: Ana Rafaela da Fonseca Marques, José António Gomes da Costa e Rafael Alexandre Lemos Selores.

As equipas classificadas nos dois primeiros lugares vão participar na Final, a 12 de maio de 2018, no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.