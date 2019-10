Semana Mundial do Aleitamento Materno em Vila Real

“Empoderar mães e pais favorecer a amamentação”, foi o tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno, comemorada anualmente em mais de 170 países e que em Portugal, este ano, se comemorou entre os dias 30 de setembro e 6 de outubro, uma iniciativa que em Vila Real contou, uma vez mais, com o apoio do Município.

O dia 3 de setembro foi o dia que marcou as comemorações no concelho de Vila Real, com uma sessão que teve lugar nos claustros do Palácio Conde de Amarante, na qual marcou presença a vereadora do pelouro da Coesão Social e Saúde, Eugénia Almeida. Participaram ativamente nesta sessão, para além de algumas mulheres grávidas, dezenas de crianças das escolas do concelho.

O programa incluiu, entre outras atividades, várias dinâmicas de grupo como teatro de fantoches, pinturas e músicas. Os participantes puderam ainda visitar a exposição de trabalhos alusivos ao tema elaborados por alunos ao vivo. Este dia comemorativo encerrou com um espetáculo de bailado e com um lanche convívio.

No distrito de Vila Real a Semana foi organizada pelos Agrupamentos de Centros de Saúde, Centro Hospitalar de Trás os Montes e Alto Douro e Escola de Saúde da UTAD que prepararam, em colaboração com vários parceiros nas diferentes localidades, um conjunto de atividades para assinalar esta data e sensibilizar para a importância da amamentação que, segundo a Organização Mundial da Saúde, deve ser a única alimentação do bebé até este completar seis meses de idade.