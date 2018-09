O Município de Vila Real volta em 2018 a aderir à Semana Europeia da Mobilidade, uma iniciativa da Comissão europeia, que pretende contribuir para a redução das emissões de CO2, o congestionamento do tráfego e a poluição do ar para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos europeus e atingir os objetivos fixados pelo Acordo de Paris.

Como referiu o vereador responsável pelo Pelouro das Acessibilidades, Mobilidade e Transportes, Adriano Sousa, na sessão de apresentação do programa do município para a semana europeia da mobilidade, “Vila Real tem uma taxa de motorização superior à média nacional o que, para além de originar situações de congestionamento, traz preocupações acrescidas no que respeita à qualidade ambiental”. A autarquia acredita por isso que, para além da tomada de medidas no terreno, a resolução deste problema passa, obrigatoriamente, pela sensibilização da população para a necessidade da mudança de comportamentos em relação à mobilidade, especificamente no que se refere à utilização do automóvel particular.

Foi nesse sentido que foi preparado o programa da Semana Europeia da Mobilidade 2018 que inclui, entre outras ações, a campanha de sensibilização “Miúdos Ensinam Graúdos”, que conta com a ajuda de crianças do primeiro ciclo do ensino básico para divulgar informação sobre o tema desta semana europeia da mobilidade “Combina e Move-te”. O programa inclui ainda uma caminhada, passeios de bicicleta e a iniciativa Pais Táxis – Todos Juntos para a Escola, que pretende sensibilizar para a importância da partilha de carros, nomeadamente no transporte de casa para a escola e da escola para casa.

Entre os dias 17 e 21 de setembro, estarão disponíveis na Praça do Município, para utilização gratuita, durante cinco dias, bicicletas elétricas. A Escola Fixa de Trânsito marcará também presença na Praça do Município com uma ação pedagógica e cívica dirigida a crianças e jovens.

No dia 21 de setembro destaca-se a apresentação pública dos estudos relativos à “Definição de uma Política de Princípios de Organização e de Gestão do Sistema de Estacionamentos Públicos da Cidade de Vila Real” e à “Definição de uma Política e de Princípios de Organização da Rede Rodoviária em Vila Real”, dois documentos estratégicos que servirão de base para a elaboração do plano municipal para a mobilidade e transportes. Esta sessão é aberta a toda a comunidade.

