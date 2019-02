Semana em Lamego defende o “Direito à Leitura”

Promovida pela Rede de Bibliotecas de Lamego, com o apoio da Câmara Municipal, a “Semana da Leitura” desafia as escolas e as bibliotecas a fomentarem o gosto pela leitura. No conjunto de iniciativas a desenvolver, será promovido o trabalho colaborativo numa transversalidade curricular, articulando saberes, experiências e cidadania e, sobretudo, estimulando a imaginação e a criatividade. As bibliotecas e os espaços públicos vão transformar-se “em espaços de verdadeira festa, redescobrindo a leitura por prazer e para aprender, com atividades dedicadas a escritores, contadores de histórias, alunos, professores, pais e encarregados de educação, workshops criativos, dramatizações, conferências, música… trazendo a Lamego grandes momentos culturais”.

“Direito à Leitura – um direito de cidadania para todos” é o lema escolhido para a edição deste ano da “Semana da Leitura”, a grande festa à volta dos livros que decorre na cidade de Lamego, que visa estimular os hábitos de leitura junto dos jovens. O evento percorre as bibliotecas do concelho, de 11 a 15 de março, com o objetivo de promover “a criatividade e a originalidade na exploração da palavra como testemunho da diversidade cultural, social, histórica e estética”. A escolha deste tema insere-se no âmbito do “I Congresso Global de Direitos Humanos”, realizado em janeiro último nesta cidade, associando este evento ao espírito de defesa e promoção dos Direitos Humanos.