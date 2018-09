Com o começo de um novo semestre na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, começa também mais uma International Welcome Week, promovida pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade da academia transmontana. Este ano cerca de 90 alunos estudantes Erasmus, oriundos dos programas Erasmus+ e Cooperação Académica, irão frequentar aulas do 1º ao 3º ciclo de estudos.

A Welcome Week teve início na Câmara Municipal de Vila Real, onde foi servido um Porto de Honra de boas vindas, com a degustação de algumas iguarias tradicionais e que contou com a presença do Vereador do Pelouro da Juventude, José Maria Magalhães, do Vice-Reitor para a Educação, José Luís Mourão, de um representante do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade, alguns membros da Erasmus Student Network e de um representante da Associação Académica da UTAD.

Esta semana de boas-vindas é uma ocasião fundamental para os estudantes estrangeiros, que provêm de países tão díspares, contactarem com a vida académica, social e cultural da UTAD e da cidade de Vila Real. É também uma boa oportunidade para ficarem a conhecer os seus colegas, bem como as diferentes estruturas e pessoas que os apoiarão em diversas questões ao longo da sua estadia.

