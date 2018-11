De 19 a 30 de novembro, o município de Vila Real colocou na ordem do dia as temáticas da igualdade de género, com a realização da Semana da Igualdade de Género, uma iniciativa promovida através do Projeto + Social.E6G.

Entre os dias 19 e 24 de novembro foram dinamizadas ações de sensibilização em Centros Escolares do Município, direcionadas aos alunos 1º ciclo, onde foi abordado o tema da igualdade através da desconstrução de papéis de género. Paralelamente, foram desenvolvidas, nos bairros vulneráveis de Vila Real, onde o Projeto + Social E6G intervém, várias atividades sobre esta temática, procurando envolver crianças, jovens e toda a comunidade.

No dia 20, nos Claustros do antigo Governo Civil, foi exibido o espetáculo “Os Brincos à Ronaldo e outras Histórias”, dirigido à comunidade educativa. Neste mesmo dia, no período da manhã, desenvolveu-se uma ação de sensibilização na Comunidade Terapêutica da Cáritas Diocesana de Vila Real.

No dia 24 de novembro realizou-se o III Seminário sobre Igualdade de Género, no Museu da Vila Velha, que teve como anfitriã a Vereadora e Conselheira Municipal para a Igualdade, Dra. Eugénia Almeida. Integraram ainda o painel de oradores a Professora Doutora Elsa Justino, o Dr. João Gaspar, a Dra. Sandra Marcelino e a Dra. Gabriela Martinho, partilhando experiências profissionais e de intervenção, concluindo-se que ainda há muito trabalho pela frente, sendo que o mote é a prevenção e intervenção para mudar.

De 29 a 30 de novembro estará em cena, no Teatro de Vila Real, o espetáculo “Anjo”, direcionado para o público adulto.

Durante toda a semana, as juntas de freguesia de Vila Real, Parada de Cunhos e União de Freguesias de Borbela e Lamas de Olo, receberam uma exposição de fotografias sobre o tema da Igualdade de Género, criada pelos participantes do projeto +Social-E6G.

Também está patente, até dezembro, no Museu da Vila Velha a exposição “As mulheres que há em Mim” de Chi Pardelinha, uma iniciativa que marca de modo singular esta temática.

Deixe o seu Comentário

Comentário